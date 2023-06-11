В Красноярском крае за сутки утонули двое мужчин

В Красноярском крае на реке Тубе утонул 52-летний мужчина Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Статистика погибших на воде в Красноярском крае пополнилась еще на две трагедии. Накануне, 10 июня, 52-летний житель поселка Курагино около 18 часов сел на свою моторную лодку, оттолкнулся от берега и стал заводить мотор. От неосторожного движения лодка закачалась, перевернулась – мужчина оказался в воде. И погиб. Все это произошло буквально в десятке метров от берега. Река Туба сейчас очень холодная из-за паводковых вод, течение быстрое, с омутами. Спасатели ищут тело мужчины ниже по течению. И еще одна трагедия на воде произошла в Минусинске, в протоке Енисея. Там также утонул взрослый мужчина.

В сводке КГКУ «Спасатель» также: за прошедшие сутки потушено 13 пожаров, пострадавших нет. Добровольная пожарная охрана привлекалась на тушение 1 раз. Зарегистрировано 2 пожара сухой растительности в 2 муниципальных образованиях на общей площади 2,5 га.

На контроле находится 8 туристских групп общей численностью 110 человек, в том числе 23 ребенка.