Красноярский мотовзвод ГИБДД начал охоту на нарушителей. Фото: ГИБДД

Мотовзвод красноярского полка ДПС усиливает работу по профилактике правонарушений среди водителей мототехники, сообщили в пресс-службе полиции города. Это значит, что проверять будут практически каждого водителя мототранспорта. В Красноярске их не так много, так что внимания на всех хватит. В зону пристального внимания попадают мопеды, мотоциклы и квадроциклы. Наверняка и электросамокаты, по мощности приравненные к мопедам.

Чтобы избежать неприятности и не попасть под штраф, дорожные полицейские настоятельно рекомендуют водителям мототранспорта соблюдать ПДД, они несложные: защитный шлем и экипировка, не садиться за руль без водительского удостоверения нужной категории и – однозначно, никакой пьяной езды.