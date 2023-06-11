Жительница Тувы пыталась сделать аборт и стала жертвой мошенников Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница тувинской столицы Кызыла стала жертвой мошенников, когда попыталась прервать беременность. Женщине 29 лет, решение, видимо, принимала осознанно. Законодательство позволяет прервать беременность, причем эта медицинская услуга входит в систему обязательного медицинского образования. Так что остается загадкой, почему женщина не пошла в больницу, а соблазнилась на объявление в социальной сети.

Как рассказали «Комсомольской правде»- Красноярск в пресс-службе тувинской полиции, в ходе переписки «медработник» пообещала потерпевшей провести процедуру и записать на прием в ближайшее время. Для этого сначала попросили услугу оплатить – 6 тысяч рублей нужно было перевести на указанный ею счет. После оплаты женщине назначили встречу возле Перинатального центра в Кызыле.

Однако когда они пришла на место, ее никто не ждал. Выяснилась, что посредница и вовсе не работает в медицинском учреждении. И на связь она перестала выходить. Обескураженная кызылчанка пришла в полицию писать заявление.