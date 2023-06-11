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НовостиПроисшествия11 июня 2023 5:05

В Красноярске полиция проверяет массовую драку в подъезде

Инцидент произошел 9 июня на улице Матросова
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске полиция проверяет массовую драку в подъезде

В Красноярске полиция проверяет массовую драку в подъезде

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске полиция проверяет инцидент, который произошел в минувшую пятницу 9 июня в подъезде дома на улице Матросова. Несмотря на то, что с заявлением в дежурную часть никто не обращался, сотрудники отдела полиции № 6 зарегистрировали информацию, выявленную в результате мониторинга социальных сетей, в установленном порядке.

Предварительно известно, что конфликт произошел между неизвестными. В ходе проверки предстоит установить количество участников конфликта, его причину и последствия, в частности, есть ли пострадавшие и степень тяжести. Предстоит найти и опросить свидетелей. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.