На предстоящих выборах в Хакасии на должность губернатора выдвинулись два кандидата Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии набирает обороты предвыборная гонка. В этом году жители республики будут выбирать своего губернатора. Имена основных кандидатов – конкурентов были известны, в общем-то, несколько месяцев назад. Это ныне действующий глава Валентин Коновалов. Заканчивается пятый год его работы на посту. О своем выдвижении он сообщил в своих соцсетях, подчеркнув, что однопартийцы выдвинули его единогласно тайным голосованием.

Второй кандидат – Сергей Сокол, он своем выдвижении он также сообщил накануне, 10 июня, в телеграм-канале. Начиная с 2021 года он представляет интересы Хакасии в Государственной Думе РФ.

Добавим, что жителям Красноярского края также предстоит выбрать губернатора. В настоящее время предполагается два кандидата, один из которых – назначенный Президентов врио Михаил Котюков. Единый день голосования в этом году – 10 сентября.