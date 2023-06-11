В Красноярске с 1 июля изменится схема движения на улице Караульной. Схема: сайт администрации города

В Красноярске с 1 июля изменится схема движения транспорта на улице Караульной. Такая информация появилась на официальном портале администрации краевого центра. Как следует из объяснения, причиной изменения организации дорожного движения стали требования безопасности. Конкретно к числу самых аварийных относится перекресток улицы Караульной с проездами к улице Абытаевской и Федеральному центру сердечно-сосудистой хирургии

Итак, что изменится: на перекрестке будут запрещены левые повороты. На схеме, в общем-то, все понятно. Так что если автомобилист едет из центра города и ему нужно попасть в кардиоцентр, придется объехать кольцо. А при движении по Караульной по крайней левой полосе в обоих направлениях можно будет ехать только прямо. Вскоре там появятся соответствующие знаки. И не забудьте про камеры видеофиксации нарушений ПДД.

Новая схема организации движения будет работать в постоянном режиме.