В Красноярске из-за дождя изменилась программа «Ярких берегов» на День города

Фото: Мария ЛЕНЦ

10 июня в Красноярске из-за непогоды пришлось изменить программу проекта «Яркие берега» в День города. Об этом сообщает мэрия.

В этот день в Красноярск после недели аномальной жары пришла прохлада. Однако вместе с ней полдня лил дождь. В итоге, чтобы сохранить поделки мастеров, было принято решение закрыть часть локаций на набережных Енисея.

При этом концертная программа на Центральной набережной продолжается. А на Ярыгинской набережной дождь не помешал проведению фестиваля «СибUrban». Единственное – экстремалы теперь исполняют трюки под Коммунальным мостов и тентом на Гладкова, 8. Работу завершили набережные им. Х.М. Совмена и за сквером «Энтузиастов».