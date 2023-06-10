Под Красноярском спасли забравшегося на скалу козленка

Фото: Служба спасения Красноярского края

10 июня в Усть-Мане козленок сбежал от хозяев в горы и застрял. Об этом сообщает красноярская служба спасения.

Сельчане держали небольшое хозяйство, среди которых были козы. Один из детенышей, видимо, вспомнил, как жили предки, и решил попробовать также. В итоге козленок забрался на небольшую скалу, а вот спуститься уже не смог.

Хозяева сперва сами попробовали выручить беглеца, но неудачно. Пришлось вызывать спасателей. Специалистам удалось спасти малыша с помощью альпинистского оборудования. Его передали хозяевам.