Под Красноярском дистанционные мошенники обманули семью на 5 миллионов рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Березовке жертвами мошенников стали 33-летний котлочист и его семья. Как сообщает прокуратура по Красноярскому краю, они потеряли более 5 миллионов рублей.

В апреле мужчина нажал на всплывающее окно в браузере с рекламой платформы для инвестиций. С ним связалась менеджер, условия были обговорены. Березовец начал играть на бирже.

Все началось с ввода 12 тысяч рублей. Мужчине и его жене показали, как все работает, и уверили, что деньги они могут вывести в любой момент. Следующей суммой стали 450 тысяч рублей, игра с инвестициями шла на ура, и тогда березовец оформил кредит на 550 тысяч рублей. Все деньги он закинул в платформу. После этого консультант сказал, что средства можно выводить, но сделать это не удалось.

Банк блокировал перевод. Чтоб получить деньги, нужно было оформить транзитный счет в Сингапуре. На это супруги потратили 935 тысяч рублей (жена взяла кредит). Еще 1 миллион за счет кредитов в других банках семья отправила мошенникам в качестве налога на вывоз валюты. 880 тысяч стоила стоил курьерская доставка денег. Здесь кредит взяла мать жены. И еще 600 тысяч рублей пришлось потратить на «проблемы, возникшие у курьера в аэропорту». Эти деньги котлочист взял у своих родителей.

Денег семья так и не увидел. Теперь этим делом занимается полиция.