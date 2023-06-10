Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков побывал в командировке в ЛНР

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Руководитель края Михаил Котюков с рабочим визитом прибыл в подшефный для региона город ЛНР – Свердловск. Об этом сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

Котюков проверил восстановление объектов социальной инфраструктуры, пообщался с местными и обсудил стратегию дальнейшего развития с руководством Свердловска. В 2023 году здесь отремонтируют более 100 домов и социальных объектов, есть также планы по восстановлению дорог. Часть работ уже началась.

Михаил Котюков также проверил ход восстановления ДК им. Я.М. Свердлова, а также посетил самую большую школу Свердловская – лицей №1. Он подарил отличникам памятные подарки и осмотрел классы, где проводятся госэкзамены.