В Красноярске угрожавший кассиру шприцем грабитель избежал колонии

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске угрожавший кассиру шприцем мужчина получил условный срок. Об этом сообщает МВД по краю.

40-летний мужчина зашел в магазин в Кировском районе. Взяв четыре бутылки коньяка, он направился к выходу, не собираясь расплачиваться. Кассир заблокировала двери, но вор вытащил шприц с иглой, которым начал угрожать женщине.

Минутой ранее красноярца, заходившего в магазин, заметили полицейские. Они узнали его, так как мужчина уже проходил по делу о краже. Стражи порядка хотели зайти за ним, но дверь к тому моменту уже была закрыта. Впрочем, они видели, как тот угрожал продавцу, а когда женщина все-таки открыла дверь, испугавшись шприца, сразу его «приняли».

Кировский райсуд Красноярска оказался снисходителен к мужчине. Его признали виновным в грабеже, но в качестве наказания назначили лишь 2,5 года лишения свободы условно.