В Красноярске отмечают День города

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске продолжается празднование Дня города. В мэрии рассказали о мероприятиях 10 июня. Завершится праздник в канун дня России – 11 июня.

Начались мероприятия еще 9 июня – с поднятия флага Красноярска. Затем мэр Владислав Логинов вручил первые паспорта юным красноярцам. В церемонии также участвовал Сергей Козенко - глава администрации Краснодона, города в ЛНР, который стал побратимом Красноярска.

10 июня основная программа развернется на набережных Енисея в рамках проекта «Яркие берега» и в центре Красноярска. Так, в 15:00 часов на площади мира стартует концертный марафон (Красноярский камерный хор, Красноярский духовой оркестр, ансамбль танца «Енисейские зори» им. Г. М. Петухова.), в 20:00 выступит группа «Яхонт», а в 21:00 – гости праздника, московская кавер-группа «Трубачи».