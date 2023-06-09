В Красноярском крае водитель погиб в столкновении двух грузовиков

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Красноярском крае в ДТП погиб водитель грузовика. Он лоб в лоб столкнулся с другим, более крупным грузовиком. Трагедия произошла в Уярском районе, на трассе Р-255 «Сибирь».

49-летний водитель на «Хино» двигался в сторону Красноярска. По неизвестной пока причине он выскочил на встречную полосу, где врезался в фуру «Шакман». Водитель «Хино» погиб на месте, не успев дождаться скорой помощи.

– На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются. В настоящее время движение на данном участке не ограничено, – уточнили в полиции.