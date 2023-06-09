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НовостиПроисшествия9 июня 2023 14:02

В Абакане спасли тонущего подростка

Он приехал со школьным классом на отдых, и педагог не уследил за безопасностью подопечных
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: zhest_abakan

Фото: zhest_abakan

В Абакане очевидцы спасли тонувшего 17-летнего парня в Парке Культуры и Отдыха. Молодой человек приехал в город вместе со школьным классом из деревни Петропавловка. Школьники пошли купаться, и подросток по какой-то причине пошел ко дну.

По словам очевидцев, школьный класс сопровождал педагог, однако в момент ЧП его поблизости не оказалось. В итоге подростка спасли другие отдыхающие.

Отметим, что в Красноярском крае с начала лета уже утонули 10 человек. Шестеро погибших – дети и подростки, в том числе жители Красноярска.