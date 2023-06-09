Под Лесосибирском спасли двух потерявшихся девушек

Фото: МВД по Красноярскому краю

Под Лесосибирском поисковики смогли оперативно отыскать двух пропавших девушек. Одна из них ранее позвонила на номер 112 и успела сообщить, что заблудилась в лесном массиве в районе поселка Мирный. После этого связь оборвалась.

На поиски сразу же выехали 36 полицейских, а также спасатели и местные волонтеры. Полицейские подъехали в район предполагаемых поисков и включили звуковую сирену.

– Вскоре полицейские были приятно удивлены. На звук вышла потерявшаяся, но не одна, а с подругой. О том, что их двое, девушка сообщить не успела из-за оборвавшегося звонка. Сейчас девушки доставляются домой. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, – рассказали в полиции.