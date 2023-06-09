В Красноярске при купании в реке утонул еще один подросток

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске сегодня вновь случилась трагедия на воде. В районе острова Татышев утонул 16-летний подросток – обстоятельства трагедии пока не сообщаются, но в МЧС отметили, что с начала лета в Красноярском крае это уже 10 случай, и шестой, произошедший с несовершеннолетним.

В ведомстве добавили, что ЧП произошло около половины седьмого вечера. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, устанавливая подробности произошедшего.

Ранее в Шушенском районе Красноярского края утонули две девочки-одноклассницы 12 и 13 лет. Еще одна 8-летняя девочка утонула в Красноярске, а 15-летний парень – в Енисее, в районе села Епишино. 17-летний парень, не умеющий плавать, утонул при попытке переплыть водоем в поселке Кома с помощью импровизированного жилета из пластиковых бутылок.