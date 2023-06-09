В честь Дня города на площади перед городской администрацией подняли флаг Красноярска

Красноярцы празднуют день города Фото: Мария ЛЕНЦ

Днем, 9 июня, на площади перед городской администрацией подняли Флаг Красноярска, вручили первые паспорта юным жителям, а вечером на торжественном собрании присвоили звание «Почетный гражданин города Красноярска» двум красноярцам.

Этот День города последняя «круглая» дата перед 400-летним юбилеем, который мы будем отмечать в 2028 году. По решению Президента России этот праздник будет федеральным событием, и подготовка к нему ведется при поддержке правительства страны и края.

На 395-летие в Красноярск приехала делегация из города-побратима - Краснодона Луганской Народной республики, одного из новых субъектов Российской Федерации. Гости из ЛНР приняли участие в церемонии поднятия флага Красноярска и торжественном собрании. Также они познакомились с достопримечательностями города и встретились с красноярскими постовцами. Дружба ребят, которые несут свою службу у Вечного Огня (Пост № 1), и стала одной из первых связующих нитей между Красноярском и Краснодоном.

- Дорогие красноярцы! Примите самые искренние поздравления с Днем города, я передаю вам привет от всех жителей Краснодонщины, желаю вам всем добра и мира, удачи и благополучия! - сказал глава администрации Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики Сергей Козенко.

Мэр Красноярска Владислав Логинов отметил, что праздник в этом году отмечается с особым душевным размахом.

- Главное, чтобы мы все были в едином эмоциональном порыве. Праздник поможет горожанам отдохнуть, провести свободное время с семьями, насладиться зрелищами, которые придумали наши креативные коллеги в рамках проекта «ЯРкие БЕРЕГА». И особое пожелание – жителям левого берега съездить на правый, а с правого – на левый, чтобы в праздничные дни посетить все локации, - обратился к горожанам Владислав Логинов.

В День города звание «Почетный гражданин города Красноярска» присвоено двум красноярцам. Татьяна Ивановна Казанова – имеет почти полувековой стаж работы в сфере просвещения, ветеран труда, почетный работник общего образования, была депутатом красноярского Горсовета и его председателем. Анатолий Иванович Матюшенко – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой СФУ. На протяжении длительного времени трудился в администрации Красноярска. Избирался депутатом Горсовета и Заксобрания края.

- Испытываю чувство волнения, получая высокую награду. В Красноярске я живу большую часть своей жизни и вижу, как он преображается, обретает свое лицо, расцветает – появляются красивые площади, набережные, скверы, дороги. От всей души желаю землякам-красноярцам здоровья, оптимизма, смотреть на мир с уверенностью! – поздравил горожан Анатолий Матюшенко.

Мероприятия Дня города, включая праздничный фейерверк, проходят при поддержке Почетного гражданина Красноярска и Красноярского края, известного мецената Хазрета Совмена.