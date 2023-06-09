Жители Красноярска жалуются руководителю региона на адскую жару в автобусах

Температура в автобусах зашкаливает Фото: Анна Перевощикова

Жители Красноярска массово жалуются руководителю региона Михаилу Котюкову на адскую жару в автобусах и отсутствие кондиционеров. Как сообщают жители, многие не выдерживают температуру +39…40 и духоту в салоне транспорта, падают в обмороки.

Также многие отмечают, что в автобусах и троллейбусах предусмотрены кондиционеры, но водители их не включают, так как они не заправлены, либо стоит посыл от руководства «экономить топливо, открывать окна».

- Хотелось бы просто самое элементарное для людей, чтобы был комфорт для передвижения на общественном транспорте. Утром много кто едет с детьми в сады, а это не есть хорошо, когда у тебя ребенок чуть не падает в обморок от жары в автобусе. Можно же принять меры хоть какие-то. Спасибо за внимание, - пишет одна из жительниц.

- Кондуктор говорит, что они топливо экономят, приказ руководства.

- На весь город только один автобус с кондиционером, в остальных люди задыхаются! Обратите пожалуйста на это внимание!

«Комсомольская правда-Красноярск» запросила комментарий в департаменте транспорта чтобы узнать, как будет решаться этот вопрос. Ну и ждем реакцию главы региона.