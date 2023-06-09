В Красноярске 33-летнего мужчину подозревают в создании преступного сообщества, занимавшегося незаконными кредитными потребительскими кооперативами

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В Красноярске 33-летнего мужчину подозревают в организации преступного сообщества, занимавшегося незаконными кредитными потребительскими кооперативами «Зенит» и «Совет» на территории края и Новосибирской области. Как сообщили в прокуратуре, в сообществе состояло 5 человек и руководитель.

33-летний житель Красноярска создал две самостоятельно действующие группы, взаимосвязанные между собой – они стали заниматься кооперативами «Совет» и «Зенит». Группы осуществляли объединение паёв, открывали новые офисы, обучали финансовых консультантов работе с пайщиками, инкассировали похищенные деньги.

У пайщиков КПК «Совет» было похищено 315 млн рублей, у пайщиков «Зенита» - 358 млн.

Трое подельников, включая главаря, задержаны, они содержатся под стражей. В отношении остальных участников преступного сообщества избраны иные меры пресечения. Заведено уголовное дело по статье «организация преступного сообщества».