В Красноярском крае 50 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае ЕГЭ в самом разгаре. Как рассказали в пресс-службе министерства образования, результаты пришли по литературе, химии и географии. В общей сложности в регионе пока 50 учащихся получивших 100 баллов.

Экзамен по химии писали 1319 человек. Из них 20 ребят получили 100 баллов, 13 – 99 баллов, 237 выпускников набрали свыше 80 баллов.

ЕГЭ по литературе сдавал 821 школьник, 100 баллов получили 29 выпускников, 56 учеников заработали 96 баллов, 237 человек – свыше 80 баллов.

По географии экзамен сдавал 241 выпускник. 100 баллов получил только один школьник, также 96 баллов получил тоже только один ученик. И 12 ребят написали экзамен на 80+ баллов.