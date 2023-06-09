Прогулочное судно «Экоходъ» спустили на воды Енисея в Красноярске

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске судно «Экоход» совершило первую прогулку по Енисею. Новый экокрузер опробовали первые пассажиры, в числе которых был фотокорреспондент «Комсомольской правды – Красноярск» Диана Иванова.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Первый маршрут длился 1,5 часа. Судно отправилось от причала на Дубровинского, дошло поселка Удачный и развернулось обратно.

Фото: ИВАНОВА Диана

- «Экоходъ» очень комфортный, ходит совсем бесшумно, не качает. Только когда стояли на месте была чуть заметна качка. Две удобные палубы - одна закрытая, другая открытая на верху. Плюс небольшая вип-зона на носу. Очень симпатичные столики, бар внутри с напитками и закусками. В целом, выглядит отличным вариантом для романтичного свидания или фотосессии – интерьер стильный и современный, - делится впечатлениями Диана Иванова.

Фото: ИВАНОВА Диана

Судно впечатлило не только пассажиров, но и команду.

Фото: ИВАНОВА Диана

- Ощущения от электрокатмарана «Экоходъ» совсем другое, чем от судна с двигателем внутреннего сгорания. Нет вибрации, шума, внутри тихо – это сказывается благоприятно на поездке. Это первое в России электрическое судно – управляется великолепно. Мы готовились к управлению им заранее – изучали документацию, проводили пусконаладочные работы, тесты. К выходу на Енисей мы начали готовится за 2-3 месяца.

Фото: ИВАНОВА Диана

Напомним, что «ЭкоходЪ» – первый электрокатмаран в серии из 5 судов проекта «Ecocruiser», аналогов которому еще нет в России. Построен на верфи в Ленинградской области по заказу АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт». Судно будет совершать прогулочные, экскурсионные рейсы и рейсы с живой музыкой по Енисею для жителей и гостей Красноярска.

Помимо этого в расписании стоят маршрутные рейсы до Дивногорска.