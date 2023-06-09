В Красноярске бизнесмена задержали на выходе из самолета за дачу взятки специалисту Фонда пенсионного и социального страхования

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В Красноярске бизнесмена задержали на выходе из самолета за дачу взятки заместителю управляющего Отделения Фонда пенсионного и социального страхования. Как сообщили в СК, предпринимаетель за 760 000 рублей хотел получить госконтракт ОПФР по Красноярскому краю с организациями на аренду здания.

Следствие выяснило, что с 2021 года по май 2023 года предприниматель заносил деньги сам, либо через посредника. Следователи завели уголовное дело по статье «дача взятки». Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

- Уголовное дело в отношении заместителя управляющего Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Красноярскому краю и бывшего заместителя начальника Управления материально-технического обеспечения Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Красноярскому краю по обвинению в получении взятки в крупном размере и посредничестве во взяточничестве находится в производстве. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста соответственно, - пояснили в пресс-службе СК.