Красноярцы все чаще для путешествий выбирают старорусские города

Нижний Новгород. Фото предоставлено компанией

Среди жителей Красноярского края растет популярность внутреннего туризма. В канун Дня России Tele2 проанализировала поездки своих клиентов в старорусские города. В мае-сентябре прошлого года сибиряки чаще всего ездили в Нижний Новгород. На втором месте – Рязань, а третью строчку рейтинга заняла Тверь. Среди направлений, быстро набирающих популярность, лидирует город Белозерск Вологодской области. Эксперты объясняют туристическую популярность этих регионов тем, что там можно прикоснуться к истокам русской культуры: увидеть старую архитектуру, побывать в местах исторических событий, познакомиться с народными промыслами.

Самыми популярными туристическими локациями в Нижнем Новгороде были Кремль, Нижне- и Верхне-Волжская набережная, парк 800-летия Нижнего Новгорода, набережная Федоровского и парк «Швейцария». В городе Белозерск Вологодской области количество путешественников из Красноярского края увеличилось в четыре раза по сравнению с 2021 годом. Более чем в полтора раза вырос турпоток в город Волоколамск Московской области, Углич и Ростов Великий Ярославской области.

Великий Новгород. Фото предоставлено компанией

Также в десятку самых популярных старорусских городов также вошли Ярославль, Тула, Владимир, Сергиев Посад, Кострома, Псков и Великий Новгород.

Кстати, в путешествиях красноярцы могут сэкономить и воспользоваться приятными бонусами и скидками. Например, в Великом Новгороде абоненты могут получить скидку на полет на воздушном шаре, а в Старой Руссе – скидку на билет в интерактивный музей-реконструкцию «Усадьба средневекового рушанина». Также во всех регионах клиентам мобильного оператора доступны кешбэк и скидки на отели, экскурсии, авиабилеты.