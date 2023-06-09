Фото: Мария ЛЕНЦ

На красноярской ГЭС зажгут подсветку в честь 395-летия краевой столицы и Дня России. Как рассказали в пресс-службе, насладиться иллюминацией станции можно будет с 10 по 13 июня.

Архитектурное освещение будет включаться автоматически, с наступлением темноты.

Кроме того, иллюминация будет работать и в самом Красноярске. В администрации рассказали, что подключены к подсветке будут мосты, световой ансамбль на Стрелке, пешеходные переходы на Калинина, Маерчака и Николаевском проспекте, а также дома на Гладкова и Матросова.