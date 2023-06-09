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НовостиОбщество9 июня 2023 8:34

На красноярской ГЭС зажгут подсветку в честь 395-летия краевой столицы и Дня России

Станция будет сиять с 10 по 13 июня
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

На красноярской ГЭС зажгут подсветку в честь 395-летия краевой столицы и Дня России. Как рассказали в пресс-службе, насладиться иллюминацией станции можно будет с 10 по 13 июня.

Архитектурное освещение будет включаться автоматически, с наступлением темноты.

Кроме того, иллюминация будет работать и в самом Красноярске. В администрации рассказали, что подключены к подсветке будут мосты, световой ансамбль на Стрелке, пешеходные переходы на Калинина, Маерчака и Николаевском проспекте, а также дома на Гладкова и Матросова.