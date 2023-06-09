В Красноярске запретили запускать беспилотники на День города

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске запретили пользоваться беспилотниками во время празднования Дня города. Как рассказали в МВД, летательные аппараты будут принудительно отправлять на посадку, а затем изымать у операторов.

Также для гостей мероприятий будут действовать и другие ограничения. К примеру, нельзя проносить напитки, большие рюкзаки и чемоданы, колющие и режущие предметы, алкоголь, огнеопасные вещества, пиротехнику, аэрозольные баллончики.

В полиции советуют оставить дома питомцев и не кататься на велосипедах, самокатах и скейтбордах в местах массового скопления людей.