В Железногорске парень распылил перцовый баллончик в автобусе, чтобы не снимать мешающий пассажирам рюкзак

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Железногорске парень распылил перцовый баллончик в автобусе, вместо того, чтобы снять мешающий пассажирам рюкзак. Как сообщили в МВД, газ попал в 15-летнюю школьницу, её доставили в больницу.

Все произошло 9 июня. 20-летний парень зашел в автобус с рюкзаком за плечами. Одна из пассажиров попросила его снять, чтобы он не мешал остальным, но житель Железногорска отреагировал на просьбу агрессивно, завязался конфликт. В ходе ссоры парень достал перцовый баллончик. Газ попал в 15-летнюю школьницу. Девушку доставили в больницу, но помощь медиков ей, к счастью, не потребовалась.

На место выехали сотрудники полиции. Женщина, с которой 20-летний парень начал скандалить, не дождалась сотрудников.

Сейчас силовики выясняют обстоятельства произошедшего. Парень к административной и уголовной ответственности не привлекался.