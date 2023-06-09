В Норильске бизнесмен, изготовивший мебель неправильных размеров, выплатит покупателю 400 000 рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Норильске бизнесмен, изготовивший мебель не подходящих размеров, а также не положивший схемы сбора, описи, перечень товаров, сертификат качества, выплатит заказчику 400 00 рублей. Как рассказали в Роспотребнадзоре, комплект из стеллажа и стенки-горки стоил 349 600 рублей.

Мужчина заказал комплект мебели по индивидуальному проекту. Сначала внес предоплату 60%, а когда предприниматель прислал фото результата, то оплатил остаток.

Комплект привезли. Заказчик начал распаковывать покупку, а там не оказалось документов о товаре – схемы сбора, описи, перечня товаров, сертификата качества. А потом при сборке выяснилось, что мебель совсем другого размера, нежели изначально было указано в проекте.

Покупатель обратился с претензией в компанию, но ему отказали. Тогда Роспотребнадзор дало заключение в защиту прав потребителя. Суд присудил выплату компенсации.