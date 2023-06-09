Маршрутные автобусы №85 и №99 изменили схемы движения из-за празднования 395-летия Красноярска

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с 9 по 12 июня изменились схемы движения автобусов №85 и №99 из-за празднования 395-летия города. Как сообщают в администрации, это сделано с учетом перекрытых участков улиц.

85 автобус, движущийся в направлении Белинского, будет поворачивать с Мира на 9 Января и Карла Маркса, не заезжая на Каратанова и Ленина. В маршрут на этот период будут добавлены 2 остановки «Гостиница Октябрьская» и «Филармония». Будет исключена остановка «Китайский торговый город».

Маршрут № 99, движущийся в направлении ГорДК, будет поворачивать на Ленина после Белинского. Заезжать на Маркса и Каратанова не будет. Исключатся остановки «Филармония» и «улица Каратанова».