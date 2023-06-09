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НовостиОбщество9 июня 2023 5:20

Владислав Логинов поздравил красноярцев с Днем города

Особые слова благодарности были направлены в адрес ветеранов
Вячеслав КУИМОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава Красноярска Владислав Логинов поздравил жителей с 395-летием города. Видео он выложил в своем телеграм-канале.

Логинов отметил, что праздничный слоган этого года «Юбилей с моей историей» может присвоить себе каждый красноярец, который любит свой город и переживает за его судьбу. Особые слова благодарности мэр направил в адрес старшего поколения, ведь именно они «строили наш Красноярск - Город трудовой доблести».

Также глава города заявил, что Красноярск «полон сил и планов».

Жителей краевого центра поздравил и врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков.