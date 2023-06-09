Боррелиоз и энцефалит одновременно подхватил 13-летний подросток после посещения красноярских «Столбов»

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Сразу две клещевые инфекции – боррелиоз и энцефалит – подхватил 13-летний подросток после посещения красноярского нацпарка «Столбы». Как сообщает главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев, клеща после присасывания на исследования не передавали. В больницу родители обратились после проявления первых симптомов.

Отметим, что за последнюю неделю за помощью после укуса клеща обратились 2657 жителей региона. И это только официальная статистика, которая стремительно растет. Многие снимают клеща после присасывания и никуда не сообщают об этом.

С начала года клещевым вирусным энцефалитом заболели 18 человек, боррелиозом — 13, сибирским клещевым тифом — 2.