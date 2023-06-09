Сотрудники ГИБДД будут массово проверять водителей на дорогах Красноярска в праздничные выходные

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Сотрудники ГИБДД устроят массовые проверки водителей на дорогах Красноярска в праздничные выходные. Как сообщают в ведомстве, на загородных трассах будут действовать «скрытые патрули» в потоке автомобилей. Сотрудники ДПС будут фиксировать на видео нарушения транспорта, а потом передавать данные ближайшему экипажу.

На выездах из города госавтоинспекторы будут тщательно проверять правила перевозки детей.

Ночами сотрудники ДПС будут тестировать водителей на наличие алкоголя в крови. Сообщить о замеченных автолюбителях с признаками опьянения можно по телефону «синей линии»: 263-10-19