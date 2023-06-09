В Красноярске мужчина поджег покрышку возле двери знакомого из-за обиды

Фото: МВД

В Красноярске 35-летний мужчина облил бензином и поджег автомобильную покрышку возле входной двери в квартиру к знакомому. Как сообщили в МВД, сделал он это из-за личных обид.

Все произошло 26 мая. Мужчина надел маску на лицо и черный капюшон от толстовки, чтобы скрыть свою личность от камеры наблюдения, зашел с покрышкой и бензином в подъезд, облил резину и поджег.

Чтобы наверняка его не узнали, он перед выходом из дома снял толстовку и маску.

Из-за поджога серьезно пострадала дверь квартиры. К счастью, серьезного пожара не случилось, никто не пострадал.

В полиции завели уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога». Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы.