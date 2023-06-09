В Следкоме по Красноярскому краю и Хакасии рассказали, как обратиться в ведомство за помощью

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Следственном Комитете по Красноярскому краю и Хакасии рассказали, как жители регионов могут обратиться в ведомство за помощью. Сделать это можно несколькими способами:

ПОЗВОНИТЬ

- «Телефон доверия»: 8 (391) 273–02–99

- «Ребенок в опасности»: 123, 8 (391) 268–04–95

- «Давление на бизнес»: 8 (391) 273–05–76

- «Для граждан, прибывших на территорию Красноярского края и Республики Хакасия из Донецкой и Луганской народных республик и Украины»: 8(391) 273-03-39

- «Для участников специальной военной операции, мобилизованных и членов их семей»: 8(391) 273-03-39

НАПИСАТЬ

- Почтовая корреспонденция по адресу: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д.35/3

- «Ящик для обращений и заявлений» в фойе Главного следственного управления

- Интернет-приемная на сайте ведомства

- «ВКонтакте» - сообщество «ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия»

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ

Запись осуществляется отделом по приему граждан и документационному обеспечению в рабочие дни с 09:00 до 18:00, в пятницу – с 09:00 до 16:45, по телефонам: 8(391)273-02-92; 8(391)273-03-48.

Отметим, что сообщения о преступлениях принимаются дежурными следователями СК.