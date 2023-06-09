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НовостиОбщество9 июня 2023 2:19

В Красноярске автохам на минивэне слишком сильно торопился, и поехал по тротуару

Он решил объехать впереди стоящее авто
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: Автохамы Красноярска

Фото: Автохамы Красноярска

В центре Красноярска автохам на минивэне не захотел ждать, пока впереди стоящее авто проедет, поэтому съехал на тротуар. Его действия снял на видео еще один участник движения, опубликовал ролик в группе «Автохамы Красноярска» и отправил его в ГИБДД.

На кадрах видно, что машина перед минивэном стояла на аварийной сигнализации. Вместо того, чтобы перестроиться в другой ряд, водитель решил вопрос нарушением ПДД.

В ГИБДД сообщили, что автохам, выехавший на тротуар, создал угрозу пешеходам и другим участникам движения. Инспекторы ДПС нашли нарушителя. Он сообщил, что слишком сильно торопился по семейным делам, поэтому решил сократить путь другим способом.

Водителю выписали два штрафа – 2000 и 500 рублей.