Фото: администрация

В Красноярске продолжают ремонтировать мост через Качу и путепровод на Мичурина. Как рассказали в администрации, закончить их должны были еще в прошлом году. Но во время обследования выяснилось, что состояние мостов требует большого объема дополнительных работ, которые не были учтены проектами.

Сейчас на мостах через Качу ведутся работы в подмостовом пространстве, а на путепроводе на Мичурина начали разбирать ступени, чтобы их полностью заменить.

Ремонт завершится к концу сентября.

Напомним, в этом сезоне в городе отремонтируют 61 участок улично-дорожной сети, в том числе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».