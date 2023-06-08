В Красноярском крае откроют два типа вытрезвителей

Фото: Заксобрание Красноярского края

В Красноярском крае планируется создать сразу два разных типа вытрезвителей. Вопрос об этом был сегодня рассмотрен на сессии Заксобрания. Согласно документу, планируется открыть не только муниципальные вытрезвители, но также и организованные при помощи некоммерческих организаций.

Отметим, что еще в начале года власти региона обязали оказывать помощь пьяным людям в специализированных заведениях за счет краевого бюджета. Вместе с тем был внесен еще один закон – о передаче полномочий по созданию вытрезвителей районным властям. Однако власти Красноярска, например, от таких обязанностей отказались.

В Красноярске вытрезвители организуют социально ориентированные некоммерческие организации. При этом в Норильске и Ачинске они будут муниципальными. Депутаты ЗС хотят в течение года проверить, как будут работать учреждения, созданные по разным системам.