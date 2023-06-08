В Норильске задержали борца с наркоманами, который расчленил прохожего

Фото: СК по Красноярскому краю

В Норильске задержали подозреваемого в убийстве с последующим расчленением. Фигурантом уголовного дела об убийстве стал 31-летний местный житель: как рассказали в СК, у мужчины были очень странные мотивы для убийства.

По словам правоохранителей, все произошло в районе улицы Бауманская: мужчина наехал на компанию прохожих, поскольку ему показалось, что один из них занимается распространением наркотиков. За «наркодилера» вступился другой мужчина, который предложил сопернику пройти поговорить в квартиру.

Двое мужчин поднялись в жилище, принадлежащее подруге обвиняемого. Там конфликт разгорелся с новой силой, и более молодой мужчина пустил в ход нож: нанеся несколько ран своему сопернику он задушил его ремнем.

Чтобы скрыть следы преступления, норильчанин решил расчленить тело. Он разрезал труп и в полиэтиленовых пакетах вынес его в подвал дома.

К тому моменту в полицию уже поступило сообщение об убийстве, видимо от приятелей погибшего. Полицейские выехали проверить вызов, обнаружили мешки с расчлененкой, а вскоре задержали подозреваемого. Сейчас его заключили под стражу, а правоохранители ведут расследование.