На станциях Красноярской железной дороги запустили 18 фонтанов. Фото: КрасЖД

Лето, солнце и – фонтаны! Звук струящейся воды придает бодрости и поднимает настроение, особенно когда впереди долгое путешествия в какую-нибудь точку страны.

Железнодорожники по старой доброй традиции сделали июньский подарок своим пассажирам и жителям населенных пунктов, через которые проходит магистраль. 18 фонтанов обустроены на крупных станциях, расположенных в Красноярском крае и Хакасии. Они открылись к летнему сезону в рамках проекта по эстетическому благоустройству привокзальных площадей. В том числе, они заработали в Красноярске, Абакане, Ачинске, Ужуре.

Гидротехнические сооружения являются частью единого стилистического и архитектурного пространства привокзальных территорий. Так, в Ужуре площадь у вокзала представляет собой большой зелёный парк, украшенный скульптурным фонтаном. Он состоит из трёх ярусов – лепных чаш.

На привокзальной площади станции Саянская не только действует центральный фонтан, но и обустроена дополнительная необычная зона отдыха: в непосредственной близости от перронов установлен «Стол-водопад» с лавочками, где можно отдохнуть.

Фонтан в Ужуре. Фото: КрасЖД

В столице Хакасии Абакане к открытию летнего сезона начал работать фонтан в сквере им. Валентина Полева у паровоза-памятника.

Самый масштабный гидротехнический объект находится в Красноярске, на привокзальной площади главного железнодорожного вокзала. Он представляет собой уникальный комплекс из трёх фонтанов. В центральной чаше установлена 16-метровая стела с геральдическим символом города – львом, который приветствует прибывающих пассажиров.

Кроме того, в настоящее время на станции Мариинск в Кемеровской области готовится к запуску ещё один, самый оригинальный фонтанный комплекс поднимающий настроение пассажирам - «магический» парящий в воздухе кран, из которого льётся вода.

Проект по благоустройству привокзальных территорий реализуется на Красноярской железной дороге с 2016 года. Всего с момента его старта построено более 60 инженерных сооружений: фонтанов и арт-объектов. Фонтаны на станциях Красноярской магистрали будут функционировать до конца сентября.