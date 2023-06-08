Жители Красноярского края могут оценить качество сервисов на портале Госуслуг

Фото: предоставлено организаторами опроса

На портале «Активный гражданин» стартовал новый опрос по оценке качества предоставляемых сервисов на портале Госуслуг.

Голосование доступно по ссылке и продлится до 7 июля включительно. Инициатором опроса выступило Министерство цифрового развития Красноярского края.

Основная задача исследования – выяснить, насколько удобен и популярен портал среди населения, какие сервисы более востребованы, какие менее, с чем это связано. Почему многие жители региона предпочитают получать услуги напрямую в ведомствах и учреждениях, а не онлайн. Какие сложности возникают у респондентов при обращении на Госуслуги, что требуется улучшить в работе этой системы.

Напомним, что для участия в голосовании необходимо авторизоваться на портале с помощью учетной записи Госуслуг.

Отметим, что цифровая платформа «Активный гражданин» разрабатывается в рамках национального проекта «Цифровая экономика РФ».

Дополнительная информация для СМИ: +7 (391)273-05-09, министерство цифрового развития Красноярского края.