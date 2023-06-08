В Красноярске в частном детсаду ягоды хранили рядом с рыбой Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в частном детском саду ягоду хранили рядом с рыбой, мясом и натертой морковью. Кому-то покажется, что в этом нет ничего зазорного – вроде как: «дома же храним, ну и что?» В том-то и дело, что такого соседства не должно быть в одной морозильной камере.

Специалисты Роспотребнадзора, заглянув в детский сад под названием «Тема», обнаружили в морозильной камере такой непорядок. Кроме того, в самом холодильнике не соблюдался температурный режим. Разделочные доски, ножи для сырой и готовой продукции хранились вместе. Не было разработано примерное цикличное меню, а в ежедневном меню отсутствовала информация о массе и калорийности порций, цитируют Sibnovosti специалистов Роспотребнадзора.

В результате владельца частного детского сада оштрафовали на три тысячи рублей.