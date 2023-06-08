Segezha Group продолжает программу благотворительности: в первом полугодии 2023 года на эти нужды перечислили около 8,4 млн рублей.

Фото: Segezha Group

Лесопромышленный холдинг Segezha Group (MOEX: SGZH) продолжает участвовать в реализации социальных проектов. Благотворительность направлена на улучшение городской инфраструктуры, спорта, образования, экологии и медицины. В первом полугодии 2023 года на эти нужды перечислили около 8,4 млн рублей.

Средства компании используются для ремонта дорог, благоустройства мемориальных объектов, ремонта дворов жилых районов, школ, библиотек, домов культуры. Segezha Group помогает больницам приобретать медицинское оборудование, улучшать бытовые условия в отделениях и палатах. Холдинг поддерживает объекты культурного наследия, в том числе федерального и общемирового значения. Ветераны предприятий Группы получают аптечные сертификаты. Особое внимание уделяется поддержке будущих работников предприятий – в регионах реализуется стипендиальная программа по линии профильных вузов и ссузов.

Более 1,4 млн рублей в первом полугодии Segezha Group направила на благотворительность в Красноярском крае. Лесосибирский ЛДК №1 помог Крестовоздвиженскому кафедральному собору и Союзу ветеранов боевых действий. Как и в других регионах присутствия, компания реализует в Сибири корпоративную стипендиальную программу. Соответственно, часть средств пошли на стипендии талантливым студентам Лесосибирского технологического техникума, также оказывается финансовая и организационная поддержка профориентационных чемпионатов и мероприятий среди школьников города. Приангарский ЛПК оказал помощь Красноярской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в целях организации праздничных мероприятий ко Дню Победы.

Во втором полугодии 2023 года Segezha Group продолжит работу в сфере благотворительности – уже составлена «дорожная карта» социальных инвестиций, определены объекты поддержки и конкретные благополучатели.

«Основные направления социальных инвестиций в регионах приняты с учетом мнения жителей и положительного опыта. 40% средств – это, как правило, софинансирование инфраструктурных проектов, нацеленных на обеспечение комфортной жизни в лесных регионах. Компания ведет эту работу в синергии с кадровыми потребностями своих градообразующих производств. В этих же целях помогаем высшим и средним учебным заведениям, стараемся создавать хорошие условия труда и отдыха. Это позволяет нам привлекать и удерживать в городах и лесных поселках высококвалифицированных специалистов. По сути, это наш вклад в социальный и кадровый капитал территории присутствия. Ежегодный охват аудитории благополучателей компании составляет примерно 600 тысяч человек», - говорит вице-президент по стратегическим коммуникациям и бренду Segezha Group Кермен Манджиева.

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