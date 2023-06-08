В Красноярске по требованию прокуратуры закрылся небезопасный дом престарелых Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кировском районе Красноярска по требованию прокуратуры закрылся небезопасный дом престарелых. Сначала специалисты надзорного ведомства провели проверку и выявили ряд нарушений в работе учреждения. Однако пришлось подать иск в суд, чтобы добиться его закрытия.

Во-первых, пансионат был расположен в жилом доме, что запрещено законом. Во-вторых, пожарная безопасность: отсутствовали автоматическая установка пожаротушения и оповещение о возгорании – световые, звуковые. В третьих, не было второго эвакуационного выхода. Пути эвакуации не освещались. Не обеспечена минимальная ширина эвакуационных выходов, присутствовали высокие пороги на путях эвакуации. Одним словом, случись что – и люди преклонного возраста, которые не в состоянии самостоятельно передвигаться, не смогли бы покинуть помещение.

Предприниматель, которые организовал уход за пожилыми людьми, сейчас переселяет их в другое помещение, которое соответствует пожарным и санитарным нормам.