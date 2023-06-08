Школьники показали уникальную ретроспективу, посвященную 395-летию Красноярска

Фото Марии Ленц

Актерами на несколько часов стали учителя, ученики и родители школы № 45 Свердловского района. Шесть экспозиций «Живого музея» расположились вдоль нижнего яруса набережной. Каждая была посвящена конкретной эпохе от появления казачества на Енисее до периода строительства ГЭС. Экскурсоводы-актеры рассказывали о значимых событиях и людях своей эпохи.

- Наш город начал свою историю в 1628 году с острога Красный Яр. За 4 века он претерпел много важных изменений. Сегодня наш город уютный, промышленный, культурный, спортивный, но самое главное, это наш с вами город, в котором мы живем, и в котором хочется жить. Здесь мы с вами, благодаря школьникам, педагогам и родителям, можем наблюдать этапы становления Красноярска, - отметила руководитель главного управления образования Марина Аксенова.

Это пятая историческая реконструкция, которую проводит коллектив учебного заведения. Семья Толокольниковых не пропустила ни одной. Сегодня они были в роли семьи декабриста Василия Львовича Давыдова, сосланного в Красноярск в 1839 году и внесшего большой вклад в культурное развитие города.

Фото Марии Ленц

- Когда мы начали изучать историю семьи Давыдовых, узнали, что они первыми привезли в Красноярск клавесин, организовали школу для детей. Мы с удовольствием продолжим участвовать в реконструкциях. Чтобы лучше узнать историю, нужно участвовать в подобных мероприятиях, погружаться в материал, - рассказывает участник реконструкции, папа школьника Андрей Толокольников.

Семья Толокольниковых выступила не только в роли актеров, но и реквизиторов и декораторов. Марк Толокольников подготовил рисунки для экспозиции, его папа привез на набережную бутафорский музыкальный инструмент, а мама договорилась с театрами города об аренде костюмов.

- Сегодня я в роли губернатора Александра Петровича Степанова. Мы рассказываем, как развивалась губерния. Мне запомнилась фраза Степанова о том, что он живет для губернии, а не она для него. Вообще, он никогда не упускал возможности сделать что-то полезное для губернии. Я думаю, что тоже делаю полезное дело, рассказывая историю Енисейской губернии, - отмечает ученик 7-го класса школы №45 Дмитрий Громов.

По словам ребят, на мероприятии всегда царит дружеская атмосфера. При подготовке ретроспективы появляется и большое количество единомышленников. Большая часть костюмов для реконструкции взята в аренду у театров. Реквизит для выступления, к примеру, флаги и макет ГЭС, изготовлены школьниками на уроках технологии.

- Живой музей под открытым небом – это уникальный проект. Здорово, что в Красноярске есть увлеченные, творческие и неравнодушные школьные коллективы, несущие свет и знание. Такой опыт нужно перенимать и транслировать его другим. Это еще один повод для гордости за красноярское образование, - отмечает депутат Красноярского городского Совета Оксана Ларионова.

Традиционные орудия труда и предметы быта крестьян XVIII-XIX веков организаторы позаимствовали в частной коллекции в деревне Устюг Сухобузимского района. Часть экспонатов принесли ученики и педагоги из домашних архивов.

- К этой реконструкции мы готовились дольше, чем к остальным, потому что количество площадок и направлений гораздо шире, чем в предыдущих. На это у нас ушло приблизительно четыре месяца. Главное управление образования всегда поддерживает проведение таких мероприятий, ведь любовь к Родине, чувство патриотизма формируется, благодаря, в том числе изучению истории родного города и края. Воссоздание исторических моментов позволяет окунуться в атмосферу прошлого, - поясняет директор школы №45 Юлия Каменская.

Фото Марии Ленц

Грандиозное историческое событие завершилось флэшмобом. 23 человека вынесли перед сценой 25-метровый российский флаг под гимн Российской Федерации, в это время набережную заполнили школьники и педагоги с текстом гимна на футболках. Все участники и гости события подпевали главной песне страны.

На протяжении события на набережной работали около 70 интерактивных площадок для детей и взрослых, а на главной сцене творческие коллективы города и почетные гости говорили слова благодарности и поздравляли с наступающим Днем города.

Добавим, уникальный проект «Школьный музей реконструкции. История для потомков» реализуется в школе № 45 с 2021 года в рамках нацпроекта «Образование».