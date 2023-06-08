В Красноярск приехали представители более 50 сибирских и дальневосточных городов

В мероприятии приняли участие более 20 мэров муниципалитетов Зауралья, представители федеральных органов и эксперты из Москвы и других городов Фото: ИВАНОВА Диана

В преддверии Дня города Красноярска в краевом центре состоялось общее собрание Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) и конференция руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока «Муниципалитеты в условиях структурной трансформации экономики». Всего АСДГ собрало на своей площадке представителей из Иркутской, Новосибирской, Томской областей, Красноярского, Хабаровского краев, Якутии, Хакасии. В мероприятии приняли участие более 20 мэров муниципалитетов Зауралья, представители федеральных органов и эксперты из Москвы и других городов.

- Ассоциация это та площадка, где мэры городов поднимают актуальные проблемы и применяют различные способы их решения. Есть много уникальных, много известных способов – мы ими обмениваемся и понимаем, что в том или ином направлении находимся на верном пути, - рассказал мэр Красноярска Владислав Логинов. - Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления ведет диалог с нами, а мы с жителями. И на совете при президенте России они докладывают те цели и задачи, которые необходимо реализовывать, доносят до главы государства все чаяния и запросы муниципалитетов.

Участники общего собрания АСДГ обсудили современную ситуацию в местном самоуправлении России и свои задачи. Так, Владислав Логинов в своем докладе поднял актуальные для всех муниципалитетов вопросы расширения диалога между горожанами и муниципальными органами власти. Он рассказал о красноярских практиках взаимодействия с жителями в части благоустройства: о конкурсах «Самый благоустроенный район Красноярска», «Лучшая концепция озеленения территории» и практике инициативного бюджетирования, а также о новом проекте этого года – «Фабрике народных инициатив». Глава города констатировал, что в Красноярске сформировались подходящие условия для перехода от благоустройства к управлению событиями и активностями. В завершение выступления глава Красноярска предложил дирекции АСДГ совместно с представителями Красноярска методологически обобщить полученный опыт, возможно, он станет в будущем основой нового федерального проекта.

Сопредседатель Высшего Совета Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Ирина Гусева отметила, что на встрече главы городов обсудили широкий спектр вопросов - от вопросов хозяйственных до нормативно-правовой базы.

- Сегодня муниципалитетами накоплен большой опыт, которым они готовы делиться с коллегами. Интересные инициативы есть в Красноярске, Иркутске, Омске, Южно-Сахалинске и других городах региона. Этот опыт нужно обобщать и тиражировать. Главная задача нашей совместной работы - повысить качество жизни в каждом муниципальном образовании, ведь мы работаем рядом с людьми и ради людей, - подчеркнула Ирина Гусева.