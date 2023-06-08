В Красноярске студенты – медики будут получать социальную доплату Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске студенты – медики будут получать социальную доплату. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли сегодня, 8 июня, депутаты краевого парламента. Как пояснили в региональном минздраве, теперь дополнительное социальное пособие смогут получать не только студенты – целевики, получающие высшее медицинское или фармацевтическое образование. А также те, что обучается по образовательным программам среднего профессионального медицинского образования.

Сумма ежемесячной выплаты составляет 1900 рублей. Что касается источника финансирования, предполагается, что ее будет выплачивать медицинская организация, в которую в последующем будет трудоустроен специалист с договором о целевом обучении. Законопроект предусматривает распространение поддержки и на студентов ВУЗов немедицинских специальностей.