Выборы губернатора Красноярского края пройдут 10 сентября Фото: Мария ЛЕНЦ

Выборы губернатора Красноярского края пройдут 10 сентября – это совпадает с единым днем голосования, утвержденным в России на 2023 год. Депутаты Законодательного Собрания региона приняли постановление «О назначении выборов губернатора Красноярского края».

Согласно законодательству, выборы должны быть назначены не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Уже появилась информация о предполагаемых кандидатах на пост главы региона. До дня выборов руководство регионом осуществляет врио губернатора, назначенный Президентом.

Добавим, что 10 сентября также пройдут дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания края четвертого созыва по Назаровскому одномандатному избирательному округу № 12. В него входят территории городов Боготола, Назарово, Боготольского, Назаровского, Тюхтетского районов в установленных границах.