В Красноярске по вине иностранца-автомобилиста пострадала медсестра краевой больницы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске по вине иностранца, который управлял автомобилем, пострадала пассажирка маршрутного автобуса. Было заведено уголовное дело, прокуратура утвердила обвинительное заключение и направляет его на рассмотрение в суд. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства.

По версии следствия 30 апреля 2022 года 64-летний иностранец двигался за рулем своего авто по улице Партизана Железняка во второй полосе. В попутном направлении по выделенной полосе ехал маршрутный автобус. Вдруг иностранцу захотелось свернуть направо – прямо перед автобусом. Водитель маршрутки резко затормозил, чтобы не допустить столкновения. В тот момент 50-летняя медсестра Красноярской краевой больницы не удержалась в салоне, упала и сломала руку. На лечение ушло четыре месяца.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд. Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы.