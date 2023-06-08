В столице Тувы найдены останки человека. Фото: СК

В столице Тувы Кызыле найдены костные останки человека. Следственный комитет проводит проверку. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск от пресс-службы республиканского следкома, информация в дежурную часть полиции поступила 6 июня. Очевидцы обнаружили кости в 35 метрах от гаражного общества, расположенного на улице О. Лопсанчапа.

Первым делом место происшествия осмотрели следователь и судебно-медицинский эксперт. Все останки были собраны, их отправили на изучение в лабораторию. Предстоит установить давность смерти, провести молекулярно-генетическую и судебную медико-криминалистическую экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

Добавим, что в конце мая на окраине Красноярска была найдена старая металлическая бочка с останками, экспертиза показала, что имело место убийство.