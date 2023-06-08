Красноярская строительная компания «Сибиряк» уволила Владимира Егорова с поста гендиректора Фото: Мария ЛЕНЦ

Крупнейшая в Красноярске строительная компания «Сибиряк» сменила своего генерального директора. Владимир Егоров, обвиняемый в крупном мошенничестве при строительстве школы, находится сейчас в следственном изолятору, пока идет следствие по его уголовному дело. Теперь бразды правления в «Сибиряке» принял бывший заместитель.

В общем-то это объяснимо: пока основатель и владелец не может заниматься делами, его бизнес-империя не должна останавливать работу – это десятки заключенных госконтрактов, обязательства перед дольщиками строящихся квартир, рабочих и сотрудников.

Добавим, что Владимир Егоров возместил 391 миллион рублей в бюджет Красноярского края, однако это не помогло ему выйти из СИЗО на период следствия.