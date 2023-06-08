Красноярская прокуратура подтвердила обоснованность задержания гендиректора фонда капремонта

Фото: мэрия Красноярска

Прокуратура Красноярского края провела проверку и подтвердила, что обвинение генерального директора фонда капремонта Михаила Попелышева в получении взятки является обоснованным. По данным силовиков, знакомый бизнесмен перечислил ему миллионы рублей.

История началась в апреле прошлого года, когда Попелышев сам предложил главе строительной фирмы покровительство. За скромную сумму в 12 миллионов директор фонда обещал компании регулярное получение строительных контрактов и решение проблем, если работы будут выполнены некачественно.

5 мая Попелышев получил от бизнесмена 1,6 миллиона рублей, 2 июня директор фирмы перечислил ему еще пять миллионов. Непосредственно после получения взятки глава фонда был задержан сотрудниками ФСБ.

Против гендира фонда капремонта заведено дело о взятке в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Обвиняемый свою позицию не высказал, а от дачи показаний отказался.